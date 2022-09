Tromba d’aria in Provincia di Roma, ingenti danni: “Chiesto stato di emergenza”

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul Lazio ha già provocato diversi danni. Un nubifragio nella notte si è abbattuto ad esempio a Tolfa, in Provincia di Roma, ma tra le zone maggiormente colpite ci sono anche Bracciano e Campagnano di Roma. In quest’ultima località in particolare una tromba d’aria ha provocato danneggiamenti a case e aziende.

Leggi anche: Tornado a Civitavecchia: video e foto, ecco cosa sta succedendo

Chiesto stato di emergenza per calamità naturale a Campagnano

Campagnano di Roma è situato a nord della Capitale, non distante dal lago di Bracciano. Qui durante la notte una tromba d’aria ha provocato numerosi danni tanto che il Comune stamattina ha richiesto alla Regione lo stato di emergenza per calamità naturale.

“La Giunta Comunale ha deliberato la dichiarazione di stato di emergenza per calamità naturale. Sarà inoltrata alla Regione Lazio con la speranza di accoglimento”, ha fatto sapere il Sindaco Alessio Nisi.

I danni

Sul fronte dei danni causati dal maltempo il primo cittadino prosegue: “Il paese è stato tagliato da una tromba d’aria tra le 5 e le 5.30 di questa mattina. Purtroppo si sono registrati danni molto importanti sul versante nord-ovest del paese. Alcuni edifici sono stati colpiti con violenza dalla tromba d’aria. Aziende agricole, aziende sul fronte Cassia e abitazioni hanno riportato danni ingenti. Restano da completare gli interventi a carico dei fornitori di energia elettrica e telefonia. I trasporti, pubblico e privato, sono tutti garantiti”.

L’ondata di maltempo nel Lazio

Nel Lazio, lo ricordiamo, l’allerta è passata da gialla ad arancione in queste ultime ore. “Tra la Tuscia Viterbese e quella Romana la conta dei danni si fa sentire dopo il passaggio temporalesco di stanotte: molti alberi sono caduti nei pressi di Grotte Santo Stefano a nord di Vitorchiano, come è possibile osservare da questo video. Alberi caduti anche a Trevignano sul Lago di Bracciano e Campagnano di Roma, dove gli arbusti hanno invaso la carreggiata. Fortunatamente non sono state coinvolte persone”, fa sapere Meteo Lazio.

Video e foto gruppo Segnalazioni Meteo Lazio