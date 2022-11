Come fare l’albero di Natale 2022: i migliori addobbi e il fai da te

Il conto alla rovescia è iniziato per Natale. Manca sempre meno al 25 Dicembre ed è già tempo di pensare a come addobbare il nostro albero per fare un figurone con parenti e amici. Ogni anno che passa sembra che i negozi iniziano sempre prima a proporre luci e addobbi nelle vetrine, sembra quasi un invito a fare lo stesso. Vero, ogni anno si ripete che il 25 dicembre non si debba guardare tanto all’apparenza quanto alla sostanza, ma è tutto inutile, si finisce sempre con il voler strafare a tutti i costi. Colpa dei social? Forse. Colpa della televisione? Anche.

I consigli per l’Albero di Natale

C’è da dire però che, ai tempi in cui viviamo, è davvero difficile resistere alle tentazioni che ogni giorno negozi e supermercati mettono in mostra. E per chi non riesce a fare a meno della classica foto accanto all’albero la sera della Vigilia, ecco i migliori addobbi natalizi per un albero di tendenza. L’anno che si sta per concludere è stato segnato da disastrosi eventi causati dai cambiamenti climatici degli ultimi anni. Parole come sostenibilità ambientale risuonano oggi in un numero crescente di case degli italiani.

Da qui l’idea di tenere fede a un approccio più green a partire dalle decorazioni in legno, che si possono trovare sul web a prezzi decisamente bassi. Sono perfette anche per i più piccoli, che le possono pitturare e colorare insieme ai loro genitori. Oltre al legno, un altro materiale sostenibile è il tessuto. E siccome il rosso è il colore del Natale, perché non acquistare dei ciondoli a forma di cuore in stoffa? Sono sia un addobbo natalizio da aggiungere all’albero, ma anche un originale decorazione per le lettere di auguri e per i pacchi regalo.

Lo stile classico per l’Albero

Ci sono poi loro, gli addobbi natalizi evergreen per antonomasia. Stiamo parlando naturalmente di loro delle palline di Natale color oro e rosso. Anche quest’anno renderanno gli alberi di Natale di tantissime famiglie eleganti e pieni di calore, nel pieno rispetto della tradizione. In alternativa al classico set di palline rosse e color oro, potete puntare quest’anno sui fiocchi. Il binomio dei colori resta quello vincente della tradizione. Non solo però, perché oltre a essere tra gli addobbi natalizi di maggiore tendenza quest’anno, stanno bene anche su pacchi e borse.

Rosso, argento e oro sono i colori dei fiori di stoffa da regalare, o regalarsi, come nuovo addobbo natalizio per il 2022. In rete è possibile acquistare set dai colori molto brillanti, in grado di rendere l’atmosfera del Natale ancora più unica. Anche qui si trovano oggetti diversi e originali a tutti i prezzi anche su Amazon. Insomma, siamo ancora a metà novembre e sembra un pò prematuro parlare degli addobbi di Natale, ma basta guardarsi intorno per notare i negozi già addobbati, i supermercati pieni di oggetti natalizi da comprare e molto presto inizieranno anche i consueti mercatini di Natale. Come fare per resistere?