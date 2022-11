Il fantastico castello di Babbo Natale a Roma (Lunghezza): orari, eventi e costo dei biglietti

Babbo Natale sta riparando la sua slitta. Mancano solamente gli ultimi ritocchi di manutenzione – è quasi un anno di inattività motoria – e poi si potrà finalmente partire (di nuovo) in giro per il mondo a distribuire regali e doni ai bambini. Il profumo delle festività di Natale è già nell’aria, e questo clima rigido non fa altro che confermarlo. E poi c’è un’altra conferma: al Castello di Lunghezza apre le sue porte e il suo Mondo del Fantastico con tante sorprese e novità, a partire dallo scorso dal 12 novembre. Rimarrà aperto per tutte le festività di Natale, ogni sabato e domenica, dalle ore 10.00 fino a fine giornata. Proprio perché il bene che si può fare non è mai troppo, e qualche sorriso in più di certo non guasta, Babbo Natale ha deciso di aprire i suoi cancelli e distribuire tanti sorrisi ai bambini. Ha chiesto di aiutarlo al Castello di Lunghezza, che lo ospiterà nel villaggio del Fantastico Mondo di Babbo Natale: si tratta di un vero e proprio parco incantato, popolato da elfi, fate, giocattoli e pasticcieri in grado di sfornare tante prelibatezze. Tra loro, si nascondo anche tanti personaggi delle fiabe.

Il fantastico castello di Babbo Natale a Roma: cos’è

Roma è davvero Caput Natali quest’anno! Con la sua folta barba bianca, Babbo Natale accoglierà i bambini a braccia aperte, e lo farà in grande stile: i grandi spettacoli, gli eventi speciali, gli incontri, le magie, le acrobazie e le mille sorprese del periodo più bello dell’anno. Tante, ad esempio, saranno le canzoni eseguite dal vivo dai diversi professionisti del settore, ma anche l’angolo del presepe, oppure quello dedicato al cioccolato. E ancora tante esibizioni, show e spettacoli del fuoco. Ma non è tutto: la novità assoluta, in anteprima, sarà proprio il grande duello con il Grinch alleato del Babbo Natale Cattivo. Riusciranno a fermare il Natale? Oppure Santa Claus con la magia dello spirito natalizio riuscirà ad avere la meglio? Non resta che scoprirlo andando direttamente sul posto!

