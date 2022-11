Mercatini di Natale a Roma e nel Lazio: quelli più belli da visitare

Niente come i mercatini natalizi contribuiscono a dare un’atmosfera di festa. E sono davvero tanti quelli che possiamo trovare nel Lazio. Tra gli altri quelli di Roma, Fiumicino e anche di Cassino e Greccio. Delle piccole e grandi realtà che prendono vita in occasione delle festività, nel quale trascorrere momenti di spensieratezza e trovare prodotti esclusivi da comprare, per poter mettere sotto l’Albero un regalino per amici e parenti.

I mercatini di Natale a Roma

Roma ha diversi mercatini di Natale. Uno tra i principali è senza dubbio quello di piazza Navona, nel centro storico della Capitale dove si trova la suggestiva fontana del Bernini. Una scelta di oggetti d’arte, ma anche di prodotti artigianali e giocattoli oltre al presepe e l’immancabile albero. Anche in piazza Re di Roma è possibile trovare un suggestivo mercatino con bancarelle piene di regali e deliziosi dolci tipici del periodo. In via dei Coronari, in via dell’Orso, a Sant’Eustachio oltre a giochi e presepi, anche musica. Non mancherà di incontrare in giro per queste rassegne anche i tipici zampognari anche tra le bancarelle di Piazza di Spagna. Mentre il castello di Lunghezza si vestirà, come di consueto per l’occasione offrendo scenari incantevoli a bambini e adulti.

Gli appuntamenti natalizi a Viterbo

A Viterbo, invece, vengono organizzati stupendi mercatini di Natale tra il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, il Quartiere Medievale di S. Pellegrino. Un ambiente che assume tutti i colori del natale con strade illuminate, alberi per la città e negozi addobbati. Tra gli appuntamenti del periodo: la Casa di Babbo Natale, la stalla di Rudolph, le Poste dei bambini, la fabbrica della Befana, la Banca di Babbo Natale, la GiostraVintage e il Presepe e un mini ranch di pony e una pista di pattinaggio.

Il Christmas Village di Fiumicino

Anche Parco Leonardo di Fiumicino si prepara dal 1 dicembre ad accogliere il Christmas Village con tanti mercatini di Natale ed eventi organizzati per l’occasione. Saranno allestiti più di cento stand sia di prodotti di artigianati sia di pietanze gastronomiche, ma anche il Prese d’Autore in via Gian Lorenzo Bernini. Non mancherà neanche la casa di Babbo Natale in piazza Michelangelo Buonarroti con un Ice park, il trenino, lo snow tubing. Mentre in piazza Alberti ci saranno corsi di yoga gratuiti e spettacolo gospel.

Il borgo medievale di Greccio diventa un villaggio di Natale

Nel borgo medievale di Greccio a Rieti, invece, verrà allestito come sempre il primo presepe al mondo. Il borgo si trasformerà in un villaggio natalizio con chalet in legno. Mentre è prevista anche ma mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica del presepio alla 24esima edizione.

A Frascati ci sarà il mercatino di Natale tipico Christkindlmarktsulla “passeggiata” di via Veneto con 40 stand in legno addobbati e immancabile la casetta di Babbo Natale con il quale i più piccini potranno scattare foto.

Ma sono ancora tanti i mercatini previsti nel Lazio: a Frosinone il Mercatino Incantato nel Christmas Village, a Cassino torna il villaggio di Natale e addobbi, artigianato e animazione. Vetralla ospiterà anche quest’anno il regno di Babbo Natale, saranno 3.550 i metri quadrati dedicati al Natale, mentre a Palombara Sabina ci saranno mercatini di Natale con casette di legno pronte ad accogliere prodotti tipici e a Marino sui Castelli Romani tanti di stand con prodotti tipici e luminarie che renderanno ancora più suggestivo l’ambiente di piazza San Barnaba, tanti i concerti natalizi e le esibizioni di artisti di strada.