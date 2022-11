Crisi energetica e flop del progetto “Natale a Roma”: festività senza luminarie nella Capitale

Natale senza luminarie a Roma. Si annunciano sottotono le festività natalizie nella Capitale, saranno tante le strade al “buio” a causa del caro bollette e del flop del progetto “Natale a Roma, le luci della ripresa, per una città sostenibile e inclusiva”. Il bando comunale che voleva che le luci arrivassero dal centro alle periferie della città non è andato a buon fine: alla data di scadenza nessuna domanda è arrivata.

Quali strade saranno senza addobbi

E senza le luci di Natale non sarà la stessa cosa per tante vie e, quindi, per tanti negozi. Tra le altre, riporta Repubblica, anche Cola di Rienzo non avrà addobbi perché rientrava tra le strade che doveva essere illuminata grazie al bando. Era richiesta, però, per partecipare alla selezione un deposito di centomila euro oltre l’Iva e una cifra così alta ha spaventato le ditte che hanno preferito non presentarsi.

Il progetto era ambizioso prevedeva 200 strade illuminate dal 20 novembre al 31 gennaio, ma non tutto è andato per il verso giusto e, quindi, questo Natale ad accendere le luci saranno solo i privati che hanno deciso autonomamente di illuminare le proprie attività commerciali, proprio come nel caso di via Condotti. In quest’ultimo caso sarà Bulgari a mettere a disposizione le luminarie.

Alcuni commercianti si organizzano

Fatta eccezione per Piazza di Spagna e strade limitrofe, però, ci saranno zone completamente al buio, come San Giovanni e Tuscolano. Una situazione triste, ma anche una grave mancanza e non solo per i residenti, ma anche per i tantissimi turisti che scelgono di visitare la Capitale durante le festività natalizie. In alcuni casi sono stati i commercianti ad organizzarsi per proprio conto, come a Porta Pia e in via Alessandria al mercato storico. Nonostante gli sforzi, però risulterà evidente che la città non sarà la stessa degli anni passanti…

Dopo le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, adesso è la volta della crisi energetica che spegnerà le luci del Natale nella maggior parte delle zone di Roma. Una condizione di difficoltà che non consentirà neanche durante le festività di alleggerire gli animi dei cittadini.