Come fare le decorazioni per Natale con la carta o in pannolenci: tutte le idee fai da te

Idee e suggerimenti per creare splendide decorazioni natalizie in pannolenci. Spunti per abbellire casa e realizzare giocattoli sicuri per i nostri bimbi. Il pannolenci è un tipo di stoffa non tessuta, cioè priva quindi di trama e ordito, che viene ottenuta per infeltrimento delle fibre generalmente di lana cardata di pecora o di pelo di capra mohair.

Le decorazioni di Natale in carta o pannolenci

La sua caratteristica principale è di essere caldo, leggero e sottile. Il vantaggio notevole, molto apprezzato da chi lo lavora, è di non sfilacciarsi al taglio, rendendo così non più necessarie le operazioni di orli o cuciture di finitura. Il suo impiego è molto attuale, trattandosi di un materiale eccellente per realizzare splendide decorazioni natalizie, un modo per creare e giocare con la fantasia, adatto anche ai piccoli che possono destreggiarsi senza alcun pericolo.

La fantasia galoppa con un pezzo di tessuto in mano, che si può facilmente plasmare e modellare a proprio piacimento. Prima di passare all’acquisto presso i negozi specializzati o sui siti di ecommerce, pensate a cosa volete realizzare. I soggetti sono davvero tanti, dalle semplici e piccole decorazioni per abbellire la cameretta o la tavola per il pranzo, a progetti più complessi che richiedono maggior quantità di materiale come gli splendidi alberi di Natale a dimensione umana.

Fra i progetti più semplici ci sono senza dubbio le decorazioni da appendere all’albero o da agganciare alle maniglie delle porte. L’abbinamento fra il colore rosso ed il bianco, strettamente natalizio, permette di creare diversi soggetti quali animaletti, palline, stelline, fiocchi, a cui sarà sufficiente cucire un sottile nastro. Recuperando qua e là bottoncini, palline o dischetti di plastica, si potranno creare simpatici musetti per rendere ancora più reali i soggetti. Molto care agli abitanti della Scandinavia sono le rappresentazioni dei cavallini, considerati un simbolo e che non mancano mai in occasione delle feste natalizie.