Roma, schiamazzi in un appartamento di Piazza Bologna: trovati 41 ragazzi in casa

Mega festa all’interno di un appartamento di piazza Bologna, che questo finesettimana ha visto anche la visite dei Carabinieri di Roma. I militari si sono presentati nell’abitazione della nota zona romana avvertiti dai vicini, che nelle ore serali si sono lamentati dei pesanti schiamazzi provenienti dai quei locali scolastici. L’episodio che si è parato davanti ai Carabinieri è stato degno delle party statunitensi: ben 41 giovani, tra cui universitari, impegnati a festeggiare dentro la dimora.

Il mega festino a Roma

Avevano deciso di festeggiare in casa questo finesettimana, 41 ragazzi che si sono riuniti all’interno di un’abitazione che affaccia su piazza Bologna. I giovani avevano rifiutato l’idea di festeggiare all’interno di un locale o una discoteca, probabilmente per risparmiare, essere più liberi e soprattutto evitare il forte diluvio che ha toccato la Capitale in questo finesettimana. L’occasione è stata il compleanno di una loro coetanea, che li aveva invitati tutti a casa per il compleanno dei 25 anni.

Come ogni festino che meriti rispetti, l’evento è stato all’insegna degli schiamazzi, la spensieratezza e soprattutto la baldoria. Una modalità che però non è stata accolta con favore, soprattutto dai vicini di casa e dal quartiere che nella notte è abituato a dormire. Infatti, in una zona dove già la movida divide i residenti sui disagi e il degrado nel quartiere, i ragazzi devono aver superato la soglia della sopportazione, specie poi con i vicini che appresso hanno famiglie e figli piccoli.

Dai ragazzi in festa si sono presentati i Carabinieri a tarda notte, avvertiti degli schiamazzi nella casa dagli stessi vicini di casa attraverso la piattaforma telefonica del 112. I militari dell’Arma, hanno solo potuto constatare lo scenario da American Pie, con un festino all’americana che si stava verificando nella casa della ragazza. I Carabinieri hanno multato la giovane festeggiata, sanzionandola per la violazione dell’articolo 12 del regolamento urbano, ovvero le diffusioni sonore e disturbi oltre orari consentiti.