Fiumicino, terribile incidente tra auto e moto: morto centauro

Nel quadrante di Isola Sacra, all’interno del Comune di Fiumicino, si è verificato un grave incidente. Nel sinistro, sarebbero stati coinvolti un motociclo e un’autovettura, che i motorizzati che percorrevano via della Scafa in direzione dell’Aeroporto Leonardo da Vinci. La Polizia locale di Fiumicino sta effettuando i primi rilevamenti, in cui è emerso un morto: si tratterebbe del centauro sobbalzato dalla sella della motocicletta.

Le dinamiche dell’incidente nel Comune di Fiumicino

Il violento sinistro si è svolto su via della Scafa, una strada già nota ai motorizzati per la sua pericolosità, soprattutto in prossimità dell’uscita di via dell’Aeroporto. Verso le ore 17 di oggi, 29 novembre 2022, un violentissimo scontro avrebbe coinvolto una motocicletta e un’automobile. A pagare le conseguenze, il motociclista coinvolto nell’incidente, che dopo la caduta avrebbe riportato gravissimi traumi sul proprio corpo e nella zona della pancia.

Infatti, come sono arrivati i soccorsi del 118, l’uomo era già senza vita. Inutili i tentativi di rianimarlo, con il centauro che probabilmente aveva perso la vita sul colpo per via del violento impatto con l’autovettura. Secondo i sanitari occorsi, la vittima dell’incidente avrebbe riportato un trauma addominale e la frattura del femore, con i danni all’addome fatali per la sua vita. Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale, che oltre a deviare il traffico per consentire i dovuti riscontri sul sinistro, dovrà anche chiarire le dinamiche di questo tragico scontro.

Le indagini che stanno avvenendo sul tratto incidentato su via della Scafa, hanno creato forti congestioni del traffico su via dell’Aeroporto, soprattutto per chi viene verso Ostia. Un punto, questo, già soggetto a forti code di auto nelle ore di punta successive all’ora del lavoro, con le code che oggi si sono addirittura acutizzate nei tratti dello svincolo su via della Scafa, provenendo dall’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Vi aggiorneremo in caso di sviluppi sulla tragedia.