Autostrada Roma Latina, si sblocca l’iter? Arriverà un Commissario Straordinario, la possibile data di inizio lavori sulla Pontina

Dopo 20 anni potrebbe essersi sbloccata finalmente l’autostrada Roma Latina. La cautela è d’obbligo perché, per l’appunto, considerando i trascorsi il futuro di quest’opera non è possibile darlo per certo. Nelle scorse ore però è stata registrata un’importante novità: il Governo infatti nominerà un Commissario Straordinario con poteri di Stazione Appaltante per dare un impulso decisivo all’avvio dei lavori.

Passato l’emendamento di Giovanna Mieli (Lega)

Il tutto è contenuto in un emendamento presentato dalla deputata pontina della Lega, Giovanna Miele insieme al collega Nicola Ottaviani, e approvato ieri in Commissione Bilancio nell’ambito della manovra di Bilancio in via di definizione da parte del Governo in queste ore. Soddisfazione è stata espressa dalla parlamentare che in un’intervista a Il Tempo ha dichiarato:

“La Roma Latina potrà finalmente vedere aperti i cantieri dopo 20 anni di rimpalli. Abbiamo ottenuto che venga nominato dal Governo un Commissario Straordinario con poteri di Stazione Appaltante dei lavori che realizzi velocemente l’opera sul modello della ricostruzione del Ponte Morandi a Genova” Autostrada Roma-Latina: «Intervento di vitale importanza» La travagliata storia della strada che dovrebbe (in teoria) risolvere i problemi della Pontina

dell'autostrada Roma Latina. L'iter inizia nel dicembre 2001 ma il bando per la sua realizzazione arriva soltanto 10 anni dopo. Dopodiché iniziano i ricorsi in tribunale al Tar culminati poco prima della pandemia al Consiglio di Stato che ribadisce che la gara ha un difetto e che per questo si deve ricominciare da capo. Adesso il Governo, e in particolare la Lega, puntano a voltare pagina giocando la carta del Commissario Straordinario. Secondo le prime stime fornite i lavori potrebbero iniziare già nel 2024 ma chiaramente, lo ribadiamo, la cautela è d'obbligo.

Gli incidenti sulla SS148

In attesa di novità intanto la Pontina continua a riempire le pagine di cronaca dei giornali soprattutto per i disagi causati dal traffico e dagli incidenti. L’ultimo in ordine di tempo è stato registrato ieri mattina quando un tamponamento tra 4 mezzi ha mandato in tilt l’arteria. Per raggiungere Pomezia da Aprilia, dunque in direzione Roma, si sono toccate punte fino a 60 minuti in termini di percorrenza. Un incubo che, com’è noto, si ripete praticamente quasi ogni giorno.