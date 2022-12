Incidente tra ambulanza e automobile sulla Pontina: quattro feriti

In dinamiche ancora del tutto da chiarire, è avvenuto un nuovo incidente sulla Pontina. All’altezza dello svincolo di Borgo Isonzo, nella provincia di Latina, per ignoti motivi un’ambulanza si è scontrata con un’autovettura. Un impatto devastante quello tra le due vetture, che al momento è costato quattro feriti, seppur in maniera non grave. Sulle dinamiche del sinistro, stanno indagando da questo pomeriggio gli agenti della Polizia Stradale.

Incidente tra ambulanza e autovettura sulla Pontina

Sarà da chiarire l’ennesimo sinistro avvenuto sulla via Pontina, ritenuta da tanti automobilisti come “la strada più pericolosa d’Italia”. A essere protagonisti dell’incidente, un’ambulanza e un’autovettura, che sarebbero andate in collisione all’altezza dell’uscita di Borgo Isonzo, frazione alle porte di Latina. L’impatto dev’essere stato molto violento, considerato come la parte anteriore della vettura è andata completamente distrutta, in un mare di lamiere.

Danni riportati anche all’interno dell’ambulanza, che sembra trasportasse un paziente. Anche qui, diverse persone che ci viaggiavano sono rimaste ferite, seppur in maniera lieve. Per monitorare al meglio le condizioni di salute di tutte le persone ferite, i sanitari del 118 hanno trasportato i feriti presso il più vicino Pronto Soccorso. Da quello che è stato confermato dalle fonti della Polizia Stradale, sull’ambulanza viaggiava un paziente diretto alle cure sanitarie dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sulle dinamiche del brutto incidente, dovrà fare piena luce la squadra della Polizia Stradale chiamata a intervenire. Ancora una volta, anche questo sinistro dimostra l’oggettiva pericolosità di questa strada, che ogni anno, purtroppo, è causa di brutali incidenti e anche situazioni fatali per automobilisti e motociclisti. E’ un dato di fatto come sulla tratta manchi una piena sicurezza stradale, che purtroppo vede questo frangente diminuire ulteriormente anche con l’alta velocità di qualche motorizzato spericolato e che non tiene conto della grande pericolosità all’interno di questa arteria stradale che collega Latina a Roma.