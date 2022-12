Pontina, risveglio con il maxi incidente: 4 auto coinvolte, lunghe code

Incidente stamattina sulla Pontina. Risveglio da ‘incubo’ per i pendolari che a causa di un sinistro avvenuto in direzione Roma hanno dovuto fare i conti, ma non è certo una novità, con lunghe code e rallentamenti. I ritardi sono arrivati fino ad un’ora in termini di percorrenza tra Aprilia e Pomezia. Il sinistro, che ha coinvolto 4 veicoli, è avvenuto tra Via dei Rutuli e Pomezia.

La situazione del traffico dopo l’incidente sulla Pontina in direzione Roma oggi 21 dicembre

L’episodio è stato registrato intorno alle 6.00 di stamattina. Ad essere coinvolti come detto sono stati quattro mezzi anche se al momento non risulterebbero feriti nell’impatto (probabilmente si è trattato di un tamponamento a catena). Sul posto è ancora presente la Polizia Stradale della sezione di Aprilia. Mentre scriviamo tuttavia (aggiornamento ore 8.30) la circolazione sta progressivamente tornando alla normalità. Il traffico è infatti in sensibile diminuzione e la circolazione è ad un passo dal tornare regolare.

Il sinistro tra auto e ambulanza

L’altro ieri, lunedì 19 dicembre, un altro brutto incidente aveva mandato in tilt la circolazione. A scontrarsi, in quel caso, erano stati un’auto e un’ambulanza. Nell’impatto ben quattro persone erano rimaste ferite. L’incidente era avvenuto all’altezza dello svincolo di Borgo Isonzo, nella provincia di Latina. Le dinamiche del sinistro erano state affidate anche in quel caso alla Polizia Stradale.

