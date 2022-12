Incidente mortale alla Garbatella, le vittime sono Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese: avevano 18 anni

Tragico bilancio quello dell’incidente di stamattina all’alba sulla Circonvallazione Ostiense. Sono morti due ragazzi di soli 18 anni, si tratta di: Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese. Erano le 6 e 30 di stamattina quando all’altezza del civico 199 in zona Garbatella i due 18enne in sella a uno scooter Honda SH, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono schiantati contro un carro frigo Iveco.

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai due ragazzi

Un impatto devastante per i due giovani per i quali si sono immediatamente attivati i soccorsi. Anche il conducente del camion ha cercato di prestare aiuto ai due 18enne, almeno fino all’arrivo del personale del 118. E i sanitari si sono adoperati in ogni modo per tenere in vita Dennis e Riccardo, purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

Ancora non è chiara la dinamica del drammatico incidente sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia Locale. Una indagine necessaria per stabilire le eventuali responsabilità. Un atto dovuto, come probabilmente, sarà un atto dovuto da parte della Procura disporre l’esame autoptico per accertare quale sono state le ferite mortali.

L’ennesimo incidente

Due vite spezzate, all’improvviso stamattina, presumibilmente, mentre stavano facendo ritorno a casa. Due decessi che lasciano un vuoto incolmabile nella vita dei familiari. Forse Riccardo e Dennis erano usciti la sera prima per trascorrere una serata tra amici. Un’uscita che si è protratta fino alle prime luci di stamattina, quando stavano per rientrare. Purtroppo l’epilogo della serata di svago è stato drammatico, Dennis e Riccardo sono morti in sella a quello scooter. L’ennesima tragedia, visto che sempre più spesso le strade di Roma sono teatro di incidenti purtroppo mortali. Ancora una volta le strade della Capitale hanno visto morire altri due giovani.