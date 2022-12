Roma, incidente mortale alla Garbatella: perdono la vita due 18enni

Tragico incidente a Roma, ancora sangue sulle strade della Capitale. E ancora giovani vite spezzate. Questa mattina all’alba, intorno alle 6.30, due ragazzi di 18 anni hanno perso la vita: si sono schiantati contro un carro frigo Iveco e l’impatto con il mezzo pesante è stato fatale, non gli ha lasciato scampo.

Incidente mortale sulla Circonvallazione Ostiense

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 6.30 lungo Circonvallazione Ostiense, all’altezza del civico 199, alla Garbatella. I due ragazzi di 18 anni si trovavano a bordo di uno Scooter Honda SH quando, per cause da accertare, si sono scontrati con un carro frigo, che stava facendo delle consegne in zona. E quell’impatto è stato violento: i loro cuori hanno smesso di battere, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118. Il conducente del camion si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi, ma purtroppo tutto era già vano.

Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente in cui hanno perso la vita, purtroppo, due ragazzi di appena 18 anni.

Una scia di incidenti mortali

Sembra non esserci tregua e quasi all’ordine del giorno a Roma si registrano incidenti, spesso e purtroppo mortali. Nelle ultime ore, infatti, hanno perso la vita quattro giovanissimi ragazzi. Un rider indiano di 28 anni martedì sera è stato travolto e ucciso da un’auto condotta da un ragazzo di 22 anni, che si era messo al volante sotto effetto di droghe. Poche ore dopo, mercoledì sera intorno alle 23.30, un 27enne ucraino è morto: si trovava in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’auto sulla Palmiro Togliatti e l’impatto è stato fatale. Nelle ultime ore ha perso la vita anche Federico Urilli, un giovane medico e specializzando di 30 anni: a bordo della sua moto, una Bmw, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su via del Muro Torto. All’alba di oggi, invece, due 18enni hanno perso la vita. E la conta delle vittime della strada si fa sempre più drammatica.