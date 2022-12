Roma, terribile incidente sulla Togliatti: morto 27enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. E ancora un terribile incidente, in cui ha perso la vita un giovane di appena 27 anni, di origine ucraina. Questa volta lo scontro, che è stato drammatico, è avvenuto nella tarda serata di ieri su via Palmiro Togliatti: è qui che un’auto e uno scooter si sono scontrati. E ad avere la peggio, purtroppo, è stato il centauro: per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Incidente mortale a Roma: travolto da un motociclista, perde la vita a 61 anni

Incidente mortale sulla Togliatti

Il centauro, un ragazzo ucraino di 27 anni, era in sella al suo scooter, uno Yamaha XMax quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto. E pare frontalmente. L’impatto è stato violento e fatale, non gli ha lasciato scampo: inutili, infatti, i tentativi di soccorso e rianimazione, per il 27enne tutto è stato vano. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Sangue sulle strade di Roma

Martedì sera, sul poco dopo le 22, un altro incidente, stavolta tra un’auto e uno scooter. Un rider è stato travolto e ucciso in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone, a Roma Nord. L’uomo stava facendo il suo giro di consegne quando è stato investito da un 22enne alla guida di una Fiat 500. Gli accertamenti hanno appurato che il ragazzo era al volante sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per questo, quindi, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

(foto d’archivio)