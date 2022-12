Terribile incidente a Roma, perde il controllo della moto: morto 30enne

Sembra non esserci tregua a Roma e gli incidenti, purtroppo mortali, sono quasi all’ordine del giorno. Nella notte appena trascorsa, intorno all’una, un ragazzo di 30 anni ha perso la vita: era a bordo della sua moto quando, per cause di accertare, ha perso il controllo del mezzo. È caduto violentemente a terra e il suo cuore ha smesso di battere.

Incidente mortale in viale del Muro Torto

Il drammatico incidente è avvenuto nella notte in viale del Muro Torto, poco prima di Piazzale Flaminio. È proprio qui che il ragazzo, un italiano di 30 anni, viaggiava a bordo della sua moto, una Bmw, quando per cause da verificare, ha perso il controllo del mezzo. E l’impatto con l’asfalto è stato violento, non gli ha lasciato scampo. Al momento l’incidente sembrerebbe essere autonomo, non risultano coinvolti altri veicoli, ma le indagini dei caschi bianchi del III Gruppo Nomentano proseguono. Bisognerà, ora, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, nel quale ha perso la vita ancora una volta un giovane.

Incidente mortale a Roma: travolto da un motociclista, perde la vita a 61 anni

Strage sulle strade di Roma

Un incidente dopo l’altro, molti con il tragico epilogo. Questo avvenuto in viale del Muro Torto, infatti, è solo l’ultimo di una lunga scia, che sembra non voglia arrestarsi. Nella serata di ieri, intorno alle 23.30, un ragazzo ucraino di 27 anni ha perso la vita: si trovava in sella alla sua moto, una Yamaha X Max, quando in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Ostuni, si è scontrato con un’Audi. E l’impatto è stato violento. Proprio come è successo nel caso di un altro giovane, un rider indiano di 28 anni: lui nella serata di martedì, poco dopo le 22, è stato travolto e ucciso da una vettura, proprio mentre stava facendo le ultime consegne di cibo a domicilio. Alla guida di quell’auto un ragazzo di 22 anni, che si era messo al volante dopo aver assunto droga. E che ora è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.