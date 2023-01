Incidente Fonte Nuova: stasera una veglia per ricordare Alessio, Simone, Giulia, Flavia e Valerio

Non si placa il dolore per la morte dei cinque ragazzi nell’incidente che si è verificato giovedì a Fonte Nuova sulla Nomentana. Da più parti arrivano messaggi di cordoglio e manifestazioni di dolore, una sofferenza che profonda che non diminuisce con il trascorrere dei giorni. Anzi, aumenta. Non è possibile alleviare l’angoscia dei familiari che hanno subito questo atroce lutto. Ma amici, conoscenti e parenti di Alessio, Valerio, Giulia, Flavia e Simone hanno organizzato una veglia per mantenere vivo il ricordo.

La veglia per mantenere vivo il ricordo dei cinque ragazzi

Si terrà lunedì sera nella chiesa di Gesù Maestro a Tor Lupara. Un piccolo gesto per sostenere le famiglie in questo assurdo dolore e dare sostegno a Leonardo, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Sant’Andrea.

Dopo aver accertato che Giulia e Flavia sedevano dietro nella 500 in braccio a due ragazzi, le indagini sulla dinamica proseguono. Si aspetta che Leonardo stia meglio per raccontare chi era alla guida dell’auto quella sera, per quanto si ritiene che ci fosse Valerio, visto che la macchina era della mamma.

Le indagini ancora in corso

Le attività investigative vanno avanti, anche con l’acquisizione di video di telecamere di sorveglianza poste sul tragitto oltre che con un appello rivolto a tutti coloro che hanno assistito o che sanno qualcosa in merito. Attività investigative utili a sciogliere tutti i nodi in merito a quanto quanto è successo quella maledetta notte in cui cinque giovani vite sono state spezzate all’improvviso.

Se l’amministrazione comunale ha già annunciato un giorno di lutto cittadino quando verranno svolti i funerali dei 5 ragazzi, si aspetta l’esito delle autopsie che dovrebbero essere svolte nelle prossime ore. Una indagine necessaria e utile a stabilire quali siano state le ferite mortali. Solo dopo l’accertamento medico legale i corpi dei cinque ragazzi verranno restituiti alle famiglie per la celebrazione del rito funebre.