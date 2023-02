Terribile incidente a Fiano Romano, il 22enne alla guida positivo all’alcol test

Ancora un terribile incidente e ancora una volta sono coinvolti giovanissimi, cinque per la precisione tra i 16 e i 22 anni tutti di Fiano Romano. Uno scontro spaventoso pochi giorni dopo la tragedia di Fonte Nuova nella quale cinque giovanissimi hanno perso la vita a bordo di una Fiat 500.

I cinque ragazzi tornavano da una serata in un pub

Venerdì notte i cinque giovanissimi di Fiano Romano stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in un pub. Sulla Tiberina la Volkswagen Polo sulla quale viaggiavano è come impazzita, ha sbandato ed è finita contro un albero per rimbalzare contro un altro albero che si trovava sulla corsia di marcia opposta.

Una scena raccapricciante anche per i soccorritori che si sono trovati di fronte a un ammasso di lamiere e hanno dovuto lavorare per ore prime di riuscire a liberare i corpi del 22enne alla guida, Andrea, di Daniel, Kledi, Andrea e Raul, di età compresa tra i 16 e i 21 anni. Una volta portati fuori dall’abitacolo dell’auto sono stati affidati alle cure del 118. Tutti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali: Sant’Andrea, Gemelli e Monterotondo.

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica

A svolgere le indagini sono i Carabinieri che stanno svolgendo accertamenti per stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente, hanno sentito quanti hanno assistito alla carambola e allo schianto e anche alcuni dei ragazzi che si trovavano a bordo dell’auto, tutt’ora ricoverati, per quanto a versare in condizioni più serie è proprio Andrea, il 22enne alla guida della Polo che sottoposto all’alcol test è risultato positivo per quanto con valori contenuti.

Al momento ancora non è chiaro cosa sia successo. Sarà necessario l’intervento di un consulente tecnico per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale la Polo con a bordo i cinque ragazzi ha rimbalzato da una parte all’altra della carreggiata finendo la sua corsa contro un albero.