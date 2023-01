Latina, impatto violento a Via del Lido: due giovani feriti trasportati in eliambulanza

Latina. Un incidente grave quello accaduto nella giornata di ieri, domenica 29 gennaio 2023, a Latina, precisamente in via del Lido, nei pressi del rondò di via Nascosa. Uno scontro violento tra una moto e un’auto in cui sono rimasti feriti due giovani del posto che si trovavano in sella al veicolo leggero e che sono stati sbalzati dall’impatto. Per la gravità dell’impatto e delle ferite constatate anche dagli operatori sanitari, è stato necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’emergenza al San Camillo di Roma. La dinamica dell’impatto è ancora tutta da stabilire. Meno gravi le condizioni dell’uomo che si trovava nell’auto, anch’essa coinvolta. Sul posto sono immediatamente intervenute le autorità competenti e anche i Vigili del Fuoco per dare supporto alle operazioni, oltre che gli operatori sanitari per i primi soccorsi del caso.

L’ambulanza passa con il rosso e si schianta contro un’auto: 7 feriti in codice rosso, tra loro 2 bambini

Scontro auto-moto a Latina: la dinamica

Per quanto riguarda la dinamica, è ancora tutto da stabilire ed appurare. I primi rilievi, però, sono in grado di dare una visione provvisoria del fatto. Stando alle prime ricostruzioni, dunque, lo scontro sarebbe avvenuto in particolare tra una Tuareg Volksvagen e una moto Kawasaki. Nel primo veicolo, a bordo, un uomo di Latina, in sella alla moto due giovani. La moto pare che stesse procedendo verso il mare quando è entrata nella traiettoria con il suv condotto dall’uomo di Latina, il quale proveniva evidentemente dal senso di marcia opposto e stava svoltando per entrare nel parcheggio di un bar. L’impatto è stato molto forte, e avrebbe allertato tutti i residenti che in quel momento si trovavano nei paraggi. Come anticipato, è stato richiesto d’urgenza il trasporto in ospedale con l’eliambulanza per i due giovani feriti a seguito della collisione. Stando alle testimonianze, pare che i due giovani si stessero dirigendo proprio al mare, dove li stavano aspettando alcuni amici per trascorrere qualche ora insieme.