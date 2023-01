Ultraleggero si schianta al suolo dopo il decollo: gravi due persone

Un aereo ultraleggero è precipitato durante il decollo. Momenti di paura per le due persone a bordo del velivolo, due romani di 69 e 75 anni, rispettivamente pilota e passeggero, nonché ex piloti dell’Alitalia. Siamo ad Artena, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato questa mattina, ad avere la peggio il pilota, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale mediante l’eliambulanza.

L’ultraleggero – modello Pioneer 330 – era appena decollato quando intorno alle 10.30 di oggi, sabato 28 gennaio, è precipitato schiantandosi al suolo. È accaduto ad Artena, in provincia di Roma. Subito scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i militari della stazione di Artena. A bordo del velivolo c’erano due persone: il pilota – un 69enne romano trasportato in codice rosso con l’eliambulanza al San Camillo- e il passeggero, 75enne, condotto anch’egli in codice rosso ma all‘ospedale di Velletri. Per quel che riguarda le cause del sinistro, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Colleferro, nessuna ipotesi è esclusa.