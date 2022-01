Cade aereo ultraleggero, morto 68enne di Pomezia

E’ un 68enne di Pomezia la vittima dell’incidente aereo avvenuto oggi, poco prima delle ore 13:00, tra Sabaudia e Latina, in località Bella Farnia, a poca distanza da a Borgo Grappa. L’ultraleggero biposto guidato da Andrea Santovito, per ragioni ancora da appurare, è caduto nel giardino di un’abitazione privata in campagna. Solo per puro caso non ha colpito le case.

Aereo caduto tra Latina e Sabaudia: morto 68enne di Pomezia

L’uomo era decollato poco prima dall’avio superficie di Nettuno. L’ultraleggero, pur essendo un biposto, era occupato solo dal pilota, che si era diretto verso sud. Intorno alle 13:00 la tragedia: i vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina hanno ricevuto le segnalazioni dell’area precipitato giunte al NUE 112 e sono intervenuti insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pilota.

Al momento le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: non si sa se si è trattato di un guasto al motore o un malore del pilota.

I precedenti: un altro ultraleggero caduto 5 giorni fa

Solo 5 giorni fa un altro ultraleggero era precipitato via Prenestina Nuova, nel Comune di Montecompatri, all’altezza del chilometro 2. Si trattava di un aereo monoposto, caduto verso le 15:00 di martedì 25 gennaio. Quella volta tutto era andato bene: il pilota, un uomo di 64 anni, era riuscito a fare un atterraggio di fortuna e a salvarsi, nonostante le lievi ferite riportate.