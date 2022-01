Cade un aereo ultraleggero alle porte di Roma: salvo il pilota

Momenti di paura alle porte di Roma, dove pochi istanti fa, intorno alle ore 15:00, è caduto un aereo ultraleggero monoposto. E’ successo in via Prenestina Nuova, nel Comune di Montecompatri, all’altezza del chilometro 2.

Caduto aereo ultraleggero a Montecompatri

Sul posto stanno accorrendo i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. Non si conoscono ancora i dettagli dell’incidente di volo, né le condizioni del pilota.

Aggiornamento: salvo il pilota

L’intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto intorno alle 15:00. Fortunatamente l’atterraggio è avvenuto in zona facilmente raggiungibile dai mezzi dei vigili del fuoco. L’occupante, un uomo del 1958, fortunatamente è riuscito a salvarsi: seppur ferito, non è in pericolo di vita. L’uomo è stato stabilizzato e assicurato in discrete condizioni al personale sanitario. Sul posto il Capo turno Provinciale.