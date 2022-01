Cade aereo ultraleggero tra Latina e Sabaudia: morto il pilota

Caduto un aereo ultraleggero tra Latina e Sabaudia. Tragedia oggi, domenica 30 gennaio, in provincia di Latina. Un aereo ultraleggero è precipitato nella tarda mattinata tra Latina e Sabaudia, andando a schiantarsi al suolo nel cortile di una casa in strada Bella Farnia, a poca distanza da Borgo Grappa. L’urto del velivolo non ha lasciato scampo al pilota, che è morto sul colpo.

Latina, cade aereo ultraleggero: morto pilota

Sul posto, chiamati dagli abitanti della casa, sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e i sanitari del 118 con un0ambulanza e con l’eliambulanza. Seguiranno aggiornamenti.

Un altro ultraleggero precipitato 5 giorni fa

Appena 5 giorni fa un altro incidente aereo analogo: un altro ultraleggero monoposto era precipitato, stavolta via Prenestina Nuova, nel Comune di Montecompatri, all’altezza del chilometro 2, intorno alle ore 15:00 di martedì 25 gennaio. L’atterraggio era avvenuto in zona facilmente raggiungibile dai mezzi dei vigili del fuoco. L’occupante, un uomo del 1958, fortunatamente in quel caso era riuscito a salvarsi. L’uomo era rimasto ferito ma in maniera lieve.