L’ambulanza passa con il rosso e si schianta contro un’auto: 7 feriti in codice rosso, tra loro 2 bambini

Stava correndo a sirene spiegate per andare a soccorrere una persona. E invece adesso ad avere bisogno di urgenti cure sono in sette, tra cui due bambini. L’ambulanza, infatti, come accade sempre in questi casi, ha azionato la sirena e, nonostante il semaforo fosse rosso, è passata, vista l’urgenza del trasporto. Ma, dall’altro lato dell’incrocio, veniva un’auto che non si è accorta di quello che stava accadendo e lo scontro è stato inevitabile.

Il terribile incidente in via dei Cinque Archi

L’incidente è avvenuto sulla Velletri–Nettuno, da tutti conosciuta come Via dei Cinque Archi, nel punto in cui la strada si interseca con la Cisterna – Campoleone. L’ambulanza, con a bordo l’autista e due operatori sanitari, ha impegnato l’incrocio proprio mentre stava passando una Lancia Y con a bordo quattro persone, due adulti e due bambini, tutti della stessa famiglia.

Lo scontro è stato terribile. Tutti e sette sono rimasti feriti in maniera seria. Sul posto sono dovute intervenire diverse ambulanze e un’eliambulanza, che ha trasportato i due bambini al pronto soccorso dell’ospedale Agostino Gemelli di Roma, in codice rosso. Codice rosso anche per gli adulti feriti, che sono stati trasferiti nei vari ospedali della zona, tra Velletri e i Castelli romani. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi, mentre gli agenti della polizia di stato hanno effettuato la viabilità.