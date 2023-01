Perde il rimorchio mentre guida l’auto, barca finisce dentro un fosso

Singolare incidente avvenuto nella provincia di Latina, dove un’automobile ha perso il proprio rimorchio mentre circolava. La macchina stava trasportando una piccola barca, che vedendosi staccare il rimorchio, è scivolata via e ha finito la propria corsa all’interno di un fosso.

Il curioso incidente, è avvenuto l’automobilista stava attraversando la strada Picarello, in direzione di Latina. Mentre il proprietario della vettura transitava sulla tratta questo pomeriggio, si è accorto come il proprio rimorchio si era sganciato dalla propria automobile. La barca che era posizionata sopra il carrello, è scivolata via, andando ad adagiarsi su un fianco all’interno di un fosso presente in quella zona urbana.

Il fosso dove l’imbarcazione è caduta, costeggia tutto il tratto della strada Picarello. Dalle prime ricostruzioni fatte delle Forze dell’Ordine, l’automobilista proveniva dalla Pontina prima di subire il particolare incidente. Il sinistro, sarebbe avvenuto all’altezza della prima curva della Picarello, quando il veicolo ha subito una sbandata per rimanere all’interno della carreggiata per non finire fuori strada. Sono ancora da comprendere i motivi della violenta sterzata, ma fatto sta che il rimorchio attaccato alla vettura si è sganciato.

La macchina pur rimanendo in carreggiata, ha visto l’imbarcazione distaccarsi e finire fuori strada, proprio nel fosso che costeggiava la strada Picarello. Solo la fortuna ha voluto che nessuno transitasse in quel punto durante l’incidente, evitando così anche la presenza di feriti per il sinistro. Durante la carambola, inoltre, non sono risultati danni alle strutture stradali. E’ stato lo stesso automobilista a preoccuparsi di togliere l’imbarcazione dal fosso, affittando a proprie spese un’autogru per tirare fuori dal fosso la barca. La Polizia Locale è intervenuta sul posto solo per accertarsi del sinistro e veicolare il traffico lungo la strada posizionata a pochi chilometri dalla città di Latina.