Dopo Fonte Nuova un altro drammatico incidente in Provincia di Roma. Teatro del sinistro stavolta è stata la zona di Fiano Romano dove un’auto, con a bordo cinque giovanissimi, è finita contro un albero. Quattro di loro sono in gravi condizioni e sono stati trasportati d’urgenza in Ospedale. E’ successo stanotte intorno alle 3.00.

Il veicolo a bordo del quale viaggiavano i ragazzi, per cause in fase di accertamento, ha sbandato ed ha centrato in pieno un grosso albero all’altezza del civico 117 della Via Tiberina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre gli occupanti dalle lamiere. Stando alle prime informazioni disponibili i cinque ragazzi, tutti d’età compresa tra i 16 e 22 anni, sono stati portati d’urgenza in Ospedale (tra il Gemelli e il S. Andrea di Roma,ndr). Quattro di loro sono giunti al Pronto Soccorso in codice rosso. Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il drammatico incidente di stanotte arriva a poco più di una settimana dalla ‘strage’ di Fonte Nuova nella quale hanno perso la vita cinque ragazzi giovanissimi. E proprio in queste ore si sono celebrati i funerali delle vittime con l’ultimo saluto ad Alessio, Valerio, Giulia, Flavia e Simone. Le strade del Lazio dunque, come testimoniano le rilevazioni Istat, continuano a macchiarsi di sangue: soltanto nel 2021 sono state 288 le vittime e anche quest’anno, considerando i tanti incidenti mortali registrati sin qui, il trend, purtroppo, sembra essere rimasto lo stesso.

