Avevano trascorso la serata insieme, ma il destino per loro ha giocato la carta più brutta: Alessio, Valerio, Giulia, Flavia e Simone, tutti tra i 17 e i 21 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì scorso a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Loro che poco prima di quell’impatto erano insieme nel locale, stavano festeggiando, sono rimasti uniti, purtroppo, anche nella morte. Cinque giovani vite spezzate, tanti sogni e progetti portati via in pochissimi istanti. La corsa in macchina, poi lo schianto contro un palo e un albero, infine quella vettura ribaltata più volte e finita al centro della strada. All’interno i corpi senza vita di Alessio e Simone, due amici e cugini, di Flavia e Valerio, mentre il cuore di Giulia ha smesso di battere all’alba, in ospedale. Unico superstite Leonardo, che è ancora in ospedale e non riesce a crederci che i suoi amici, quelli di sempre, non ci siano più. E a partire da oggi si celebreranno i funerali: prima quelli di Alessio e Simone, poi quelli di Flavia, Valerio e Giulia.

Quando ci saranno i funerali dei ragazzi morti a Fonte Nuova

Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, i due amici e cugini morti, insieme ad altri tre amici, nella notte tra giovedì e venerdì scorso nel terribile incidente a Fonte Nuova. L’ultimo saluto alle 14, nella chiesa Gesù Maestro, con la liturgia che verrà celebrata da Don Pedro. Lo stesso parroco che aveva organizzato pochi giorni fa una veglia per ricordare i cinque giovanissimi, tutti tra i 17 e i 22 anni, e per stringersi al dolore delle famiglie. Domani mattina alle 11, invece, si celebreranno i funerali di Flavia Troisi, 17 anni, e Valerio Di Paolo, 21 anni: l’ultimo saluto nella stessa Chiesa, quella di Gesù Maestro di Fonte Nuova. Le famiglie, distrutte dal dolore, non hanno chiesto fiori, ma opere di bene. I funerali di Giulia Sclavo, invece, probabilmente si terranno a Roma, nel quartiere Talenti, dove la famiglia si era trasferita da poco, sabato.

Lutto cittadino

A Fonte Nuova per la giornata di oggi e per quella di domani il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per stringersi attorno al dolore delle famiglie di cinque ragazzi così giovani, nel pieno della vita. Cinque ragazzi che si erano divertiti, che avevano trascorso la serata insieme, come facevano sempre. E che non potevano certo immaginare che la storia scritta per loro aveva un tragico epilogo: sono morti nell’auto, sono rimasti intrappolati lì dentro. Il lutto cittadino ci sarà per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali dei ragazzi, quindi oggi e domani a Fonte Nuova, fino alla conclusione delle cerimonie. Con l’ordinanza, il primo cittadino ha disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli uffici pubblici e ha invitato i cittadini ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione con la sospensione delle attività rumorose in segno di rispetto. I titolari delle attività commerciali, invece, abbasseranno le saracinesche. Purtroppo, però, non si può abbassare nessuna saracinesca sulla triste realtà, non si possono chiudere gli occhi e risvegliarsi dall’incubo. Restano i se, i ma e il dolore di famiglie distrutte.