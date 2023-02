Tragedia a Roma, falciata e uccisa da un’auto: la vittima è Gaia Burba

Una domenica macchiata di sangue e ancora un investimento mortale a Roma. Gaia Burba, che avrebbe compiuto 48 anni tra poco, domenica stava attraversando la strada, intorno all’ora di cena, sul Lungotevere Flaminio, all’altezza di piazza Gentile da Fabriano, quando un’auto, per cause da accertare, l’ha travolta. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: la corsa in ospedale, la lotta tra la vita e la morte, poi ieri mattina il suo cuore che ha smesso di battere. Un altro nome, un altro investimento. E sempre lo stesso e tragico epilogo.

Roma, travolto e ucciso da un’auto: morto 31enne

Gaia Burba investita e uccisa sul Lungotevere

Gaia Burba aveva 49 anni ed era un’imprenditrice nel settore della comunicazione e grandi eventi. Una laurea in giurisprudenza alle spalle e tanti sogni e progetti spezzati via. In pochissimi istanti. L’auto che arriva, che la travolge. E lei che finisce in ospedale, dove i medici hanno tentato il possibile fino alla fine. Senza, purtroppo, riuscirci.

Incidente a Fonte Nuova, rabbia e sofferenza: ‘Rispetto di fronte alla morte, non importa cosa avessero fatto fino a un attimo prima’

L’investimento

L’incidente, l’ennesimo di una lunga scia che sembra non voglia arrestarsi, è avvenuto poco dopo le 20 di domenica 5 febbraio. La donna, stando a una primissima ricostruzione, stava attraversando la strada (resta da capire se sulle strisce pedonali o meno) quando, all’improvviso, è avvenuto l’impatto con un’auto, una Fiat Punto. Alla guida un uomo classe 1954, che si è subito fermato a prestare soccorso: all’arrivo dei sanitari, però, le condizioni di Gaia Burba sono apparse subito molto critiche e la donna è giunta in fin di vita al Gemelli, dove ieri mattina purtroppo è deceduta. Il suo cuore, nonostante i disperati tentativi dei medici, ha smesso di battere. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Parioli, intervenuti sul posto, fare chiarezza sulla dinamica.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, commovente il pensiero di un amico della vittima: ‘Mi hai lasciato in quest’angolo così. Quei tuoi occhietti martoriati possano riposare in pace. Che dolore immenso’.