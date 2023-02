Roma, travolto e ucciso da un’auto: morto 31enne

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 31 anni che sabato mattina è stato investito da un’auto. Troppo gravi le ferite riportate: il 31enne, A.R.P, queste le sue iniziali, dopo giorni di agonia, è morto ieri in ospedale, al Policlinico Tor Vergata dove era stato trasportato d’urgenza. I medici hanno tentato il possibile, fino alla fine, ma invano: il cuore del giovane ha smesso di battere. E ora bisognerà indagare, ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo investimento mortale sulle strade di Roma.

Investimento mortale a Tor Tre Teste (Roma)

Il ragazzo, di nazionalità rumena, è stato falciato da un’auto il 28 gennaio scorso, alle 7 di mattina, in via di Tor Tre Teste, all’altezza del civico 245. È proprio qui che una vettura, una Volkswagen, lo ha travolto: alla guida un uomo di 47 anni, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Il 31enne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato d’urgenza al policlinico Tor Vergata. Qui, purtroppo, ieri i medici hanno dovuto dichiarare il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Spetterà ai caschi bianchi, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Un episodio simile pochi giorni fa

Il 26 gennaio scorso, all’alba, una donna è stata falciata da un’auto a Roma. Lei stava, probabilmente, attraversando la strada quando, per cause da accertare, la vettura l’ha travolta. E l’ha centrata in pieno, senza lasciarle scampo. L’investimento, che ha avuto il peggiore degli epiloghi, è avvenuto Roma, dopo le 5.30 in via di Torrenova, all’altezza del civico 148. E anche questo caso, purtroppo, la donna dopo giorni di agonia è morta: i medici del Policlinico Tor Vergata, dove era stata trasportata d’urgenza, venerdì scorso hanno dovuto dichiarare il decesso. La donna, di nazionalità peruviana, è morta, travolta e uccisa da quell’auto condotta da un uomo di 63 anni, che si è subito fermato a prestare soccorso. Ma, purtroppo, inutilmente. Sull’investimento indagano gli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri, intervenuti sul posto, che ora dovranno fare chiarezza.