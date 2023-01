Ostia, evita l’investimento, ma non la rissa: lite furibonda all’incrocio

Animi surriscaldati nonostante le temperature invernali a Ostia Antica, dove nella tarda mattinata di oggi, 13 gennaio, un mancato investimento sulle strisce è finito in una furibonda lite. È successo intorno alle ore 11:30 in via della Gente Salinatoria, all’incrocio con via del Mare, nei pressi del semaforo, a ridosso delle strisce pedonali.

Dal mancato investimento alla lite furibonda

Tutto è iniziato a causa dell’attraversamento da parte di un pedone. L’uomo, un uomo originario del Bangladesh, stava attraversando e l’auto l’ha evitato per un soffio. Non si sa se il pedone sia passato con il rosso. Fatto sta che i due hanno iniziato a discutere, urlando per la strada. L’automobilista è sceso dalla sua vettura, una Mercedes Classe A, e si è trovato davanti al pedone. Dalle parole ai fatti è stato un attimo.

Oltre alle urla, infatti, sono iniziati gli spintoni. È partita una colluttazione. I due si sono tirati per le maglie, poi si sono strattonati e spintonati l’un l’altro, il tutto mentre il bivio era bloccato a causa dell’auto rimasta ferma all’incrocio. Qualcuno, spaventato, ha chiamato il NUE 112, facendo intervenire i carabinieri.

I soccorsi

Nel frattempo sulla via del Mare stava passando una pattuglia della Polizia di Stato, bloccata tempestivamente da alcuni automobilisti, che avevano indicato il punto dove la lite avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più serio. Infatti due persone, probabilmente amici di uno dei due “contendenti”, erano arrivati sul posto, non si sa per prendere le parti di qualcuno o se per mettere pace.

Sul posto sono arrivati sia gli agenti del X Distretto Lido di Roma che i carabinieri della Stazione di Ostia Antica. L’arrivo quasi simultaneo delle forze dell’ordine ha riportato la calma. A ricostruire la vicenda ci hanno pensato i poliziotti, che hanno identificato sia l’automobilista che il pedone. Diversi i curiosi che si sono fermati a guardare, aumentando il traffico già rallentato dall’auto che bloccava la strada.