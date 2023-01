Roma, donna travolta da un’auto: è gravissima. Si cercano testimoni

Stava, probabilmente, attraversando la strada quando, per cause da accertare, un’auto l’ha travolta. E l’ha centrata in pieno. Il drammatico investimento è avvenuto questa mattina all’alba, qualche minuto dopo le 5.30: è qui, in via di Torrenova a Roma, all’altezza del civico 148, che una donna è stata travolta da una vettura, una Fiat Panda.

Investimento oggi in via di Torrenova a Roma

La donna si trovava in strada quando una vettura, una Fiat Panda condotta da un uomo di 63 anni, l’ha travolta. E l‘ha centrata in pieno, ferendola gravemente. La donna, infatti, è stata condotta in ospedale al Policlinico Tor Vergata, dove è stata trasportata in condizioni gravissime e dove ora i medici stanno tentando il possibile e si stanno prendendo cura di lei. Spetterà, invece, agli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo investimento.

Si cercano testimoni

Intanto, sui social una cara amica della donna, che è stata investita questa mattina, ha lanciato un appello disperato. E si cercano testimoni, qualcuno che abbia assistito all’incidente e possa aiutare nella ricostruzione della dinamica. La donna, quella falciata dall’auto, sembrerebbe essere straniera e sola qui in Italia.

Investimento mortale ieri sera in via Casilina

Ieri sera, invece, un uomo è stato investito e ucciso. Anche lui, poco dopo le 19.30, stava attraversando la strada, in via Casilina all’altezza dell’incrocio con via Tor de’ Schiavi, quando una moto Honda è sopraggiunta e lo ha centrato in pieno. L’uomo, un 63enne, è morto sul colpo, mentre il centauro, un ragazzo classe 2001 è rimasto gravemente ferito nell’impatto ed è stato trasportato in ospedale, al San Giovanni di Roma. In questo caso spetterà agli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Casilino fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.