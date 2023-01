Tragico incidente a Roma, ragazzo in coma. La mamma: ‘Cerco testimoni, Federico è gravissimo’

Sta cercando disperatamente testimoni, qualcuno che abbia assistito a quel tragico incidente a poche ore dal Natale la mamma di Federico Fontana, un ragazzo giovanissimo che nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorso è rimasto coinvolto in un sinistro. Dall’esito drammatico. L’incidente, l’ennesimo di una lunga scia, è avvenuto a Roma, più precisamente nei pressi di Piazza Bologna, in via Bari, vicino la rotonda di piazza Salerno: è qui che è avvenuto lo schianto. Ed è proprio da qui che mamma Ilenia vuole ripartire per cercare testimoni, per raccogliere informazioni utili e per ricostruire quei minuti devastanti. Ora che Federico lotta in un letto d’ospedale e sta combattendo come un leone, con tutte le sue forze.

La ricerca testimoni per Federico Fontana

“Ho bisogno dell’aiuto di tutti voi. Ho lottato e combattuto, adesso vi chiedo di farlo per mio figlio Federico Fontana” – chiede disperata la mamma. Federico ha avuto un incidente gravissimo nei pressi di Piazza Bologna: erano le 4 del mattino del 24 dicembre, era a bordo della sua auto (ora distrutta) e da quel momento tutto si è fermato. “Il ragazzo è gravissimo, è in coma, in rianimazione. Cerco i ragazzi che con una Smart bianca hanno assistito all’incidente“. Mamma Ilenia è alla ricerca di persone che abbiano assistito, che possano raccontare la loro versione dei fatti, ma vuole conoscere quei ragazzi, quegli angeli custodi che non si sono voltati dall’altra parte e che hanno aiutato Federico.

I ragazzi con la smart bianca

“Vorrei rintracciare questi due ragazzi, che ringrazio perché hanno chiamato i soccorsi, se non fosse stato per loro, non so come sarebbero andate le cose. Ma hanno anche assistito all’impatto e possono fornirmi la ricostruzione reale dell’incidente. Pregate per me e mio figlio, aiutatemi“ – ha concluso Ilenia. Che si è rivolta al popolo social. E in pochi giorni, come spesso accade in questi casi, la macchina della solidarietà si è subito messa in moto: tutti si sono stretti attorno a questa mamma e a Federico, con la speranza che possano insieme iniziare il nuovo anno. E scrivere pagine nuove, tutte a colori.