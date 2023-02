Roma, attraversa la strada e viene travolta da un’auto: donna muore in Ospedale, avrebbe compiuto gli anni tra poco

E’ stata travolta ieri sera da un’auto mentre attraversava la strada ed è giunta in Ospedale in condizioni disperate. Per tutta la notte ha lottato tra la vita e la morte ma stamattina, purtroppo, si è arresa. Lei, una donna che avrebbe compiuto tra poco 48 anni, non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di cena sul Lungotevere Flaminio all’altezza di piazza Gentile da Fabriano.

Investimento mortale a Roma, donna falciata al Flaminio

L’incidente è avvenuto alle 20.20 di domenica 5 febbraio 2023. La donna, in una dinamica in fase di accertamento, stava attraversando la strada (da capire se sulle strisce pedonali o meno) quando all’improvviso è avvenuto l’impatto con un’auto, una Fiat Punto, con alla guida un uomo classe 1954. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso: all’arrivo dei sanitari tuttavia le condizioni del pedone sono apparse subito molto critiche e la donna è giunta in fin di vita al Gemelli dove stamattina purtroppo è deceduta. Sul posto, per i rilievi e per accertare la reale dinamica del sinistro, sono interventi i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Parioli. Si attendono in tal senso anche gli esisti degli esami tossicologici di rito sul conducente della vettura. La vittima avrebbe compiuto tra poco 48 anni.

L’incidente al Torrino

L’altro giorno un incidente analogo si era verificato in zona Torrino sempre a Roma. In quel caso il pedone, un uomo di 67 anni, stava attraversando la strada da via Fiume in direzione Mar della Cina prima di essere investito da un’auto, una Fiat Panda, condotta da un 73enne. Il 67enne era stato quindi soccorso dal 118 e portato all’Ospedale al Sant’Eugenio in codice rosso. Nella notte tra venerdì e sabato invece un altro gravissimo incidente ha coinvolto cinque giovanissimi a Fiano Romano con l’auto a bordo della quale viaggiavano finita contro un grosso albero. Quattro di loro sono finiti in gravi condizioni e il conducente è risultato positivo all’alcol test.

Incidente a Fonte Nuova, rabbia e sofferenza: ‘Rispetto di fronte alla morte, non importa cosa avessero fatto fino a un attimo prima’