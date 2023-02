Incidente ieri pomeriggio nella zona del Torrino a Roma dove un uomo è stato investito mentre stava attraversando la strada. E’ successo intorno alle 15.00. Sul posto è intervenuta la Polizia di Roma Capitale. La persona è stata trasportata d’urgenza in Ospedale dove è giunta in codice rosso.

Investimento al Torrino ieri pomeriggio 3 febbraio 2023

Stando alle prime informazioni disponibili l’uomo, di 67 anni, stava attraversando la strada da via Fiume verso Mar della Cina in zona Torrino quando, in una dinamica tuttora al vaglio dei caschi bianchi (del IX gruppo Eur, ndr), è stato investito da un’auto, una Fiat Panda, condotta da un 73enne. Il 67enne è stato quindi soccorso dal 118 e portato all’Ospedale Sant’Eugenio. Al momento le sue condizioni di salute non sono note. Il sinistro si è verificato intorno alle 15.10 di ieri, venerdì 3 febbraio 2023.

Roma, violento incidente tra bus Atac: 4 feriti, autista rimane incastrato (FOTO)

Gravissimo incidente a Fiano Romano

Stanotte invece, come vi abbiamo riportato stamattina in questo articolo, un terribile sinistro avvenuto a Fiano Romano, in Provincia di Roma, ha coinvolto 5 giovanissimi, tutti d’età compresa tra i 16 e i 22 anni. Di questi quattro sono finiti in Ospedale in gravi condizioni: stando alle informazioni emerse l’auto sulla quale viaggiavano, giunta all’altezza del civico 117 di Via Tiberina, ha sbandato finendo poi la sua corsa contro un grosso albero. Per estrarli dalla vettura è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo Fonte Nuova dunque, e a poco più di una settimana di distanza, un altro incidente coinvolge dei ragazzi. E il conto degli incidenti stradali nel Lazio continua a salire vertiginosamente: sempre stanotte peraltro un altro incidente a Roma ha coinvolto due mezzi del trasporto pubblico Atac provocando il ferimento di 4 persone.

Incidente Fonte Nuova, ‘Vorremmo rivedere i vostri sorrisi’: in 2.000 al funerale di Flavia e Valerio