Roma, violento incidente tra bus Atac: 4 feriti, autista rimane incastrato (FOTO)

Uno incidente violento, inaspettato. È stato uno scontro terribile, quello avvenuto nella sera di ieri, 3 febbraio, tra due bus dell’Atac, entrambi in servizio, intorno alle ore 22:40 a Roma, in viale Angelico all’altezza del civico 93, in zona Prati. Uno dei due mezzi ha tamponato l’altro e, nel violento urto, l’autista del bus che provocato l’incidente è rimasto incastrato tra le lamiere, mentre alcuni passeggeri sono rimasti feriti.

I soccorsi

A scontrarsi due autobus Atac delle linee 32 e 69. La dinamica è ancora da chiarire: non si sa come mai l’autista non abbia frenato e abbia preso così violentemente il bus precedente. Sono stati subito chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati diverse ambulanze e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. La sala operativa del Comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la Squadra VVF 9/A con il Carro Sollevamenti e la 1/C. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l’autista di uno dei due autobus, rimasto incastrato nel mezzo e ferito gravemente. L’uomo, politraumatizzato, è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche 3 passeggeri, anche loro trasportati in codice giallo. “Sul posto – dichiara Riccardo Ciofi dal sindacato dei pompieri – le squadre provenienti dalle sedi di Prati e centrale hanno provveduto prontamente e tempestivamente a disincastrare l’autista dell’autobus che ha tamponato e consegnarlo al 118, che lo ha trasportato in codice rosso in ospedale. In via precauzionale è stato fatto avvicinare anche il mezzo con specifiche attrezzature per questa tipologia di incidenti. Le operazioni sono state coordinate dal capo turno provinciale”.