Violento scontro frontale sulla Nettunense, madre e figlia ferite nell’incidente

Incidente sulla Nettunense. Le carcasse delle due auto sono ridotte ad un ammasso di lamiere, soprattuto nella parte anteriore della carrozzeria. Un frontale violentissimo accaduto nella serata di sabato scorso. Questo è stato lo scenario che i carabinieri si sono ritrovati davanti quando sono intervenuti sul posto, precisamente al chilometro 25.000 della Nettunense, all’ingresso di Campo di Carne. Lo scontro ha coinvolto due auto, e nell’impatto sono rimaste ferite due donne. Le conseguenze, però, potevano essere anche peggiori. Inevitabilmente, l’incidente ha provocato, di conseguenza, disagi e problemi per gli automobilisti che in quel momento passavano sulla 207. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, infatti, una delle corsie è stata chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della strada.

Violento incidente sulla Nettunense

Nel dettaglio, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22.45 di sabato scorso, sulla Nettunense, all’altezza dell’impianto Turbogas e dello stabilimento della Zep Italia. Le due vetture coinvolte stavano procedendo in direzioni opposte, quando per cause ancora in corso di accertamento si sono ritrovate una di fronte all’altra, scontrandosi con una certa veemenza. A bordo di una delle due vetture, c’erano due donne, una madre e una figlia, ferite dopo lo scontro violento e immediatamente soccorse dagli operatori del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime operazioni, poi, le due donne sono state trasportate al Nuovo Ospedale dei Castelli per accertamenti. Per fortuna, a quanto pare, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L’altro conducente, un’altra donna, pare non abbia riportato gravi conseguenze. Sul posto sono prontamente intervenute diverse pattuglie dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi sulla Nettunense per chiarire la dinamica e il grado di responsabilità del sinistro. Stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbe dell’alcool di mezzo, come confermato anche da testimoni che si trovavano sul posto mentre i militari procedevano con il test. Ma la notizia non è ancora stata confermata.