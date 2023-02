Morte Luciano Papi, fatale il frontale e la carambola con la macchina

Prima è avvenuto l’impatto frontale, poi successivamente la carambola nella quale sono rimaste coinvolte ben altre due vetture. Così è morto l’anziano Luciano Papi, ennesima vittima della strada a Roma. L’incidente stradale in cui ha perso la vita il 76enne romano nel pomeriggio di giovedì sulla via Tiberina. A bordo di una Fiat Panda per Luciano Papi non c’è stato nulla da fare. Cinque i feriti. La più grave una donna, trasportata d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale.

L’incidente dove ha trovato la morte Luciano Papi

L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio del 23 febbraio, intorno alle ore 14.30, al chilometro 7,800 della via Tiberina, al confine fra Roma e il comune provinciale di Riano, all’altezza dell’intersezione con la strada di via Pian dell’Olmo. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, la Fiat Panda condotta da Luciano Papi procedeva sulla strada provinciale 15A in direzione della Capitale. Poi lo scontro frontale laterale con una Bmw X3 alla cui guida c’era una 39enne romana, che procedeva in direzione fuori Roma. Un impatto violento, con le due vetture che in seguito allo scontro hanno colpito altre due vetture che seguivano la Panda: una Kia e una Smart.

Da subito ritenuto in condizioni gravissime, il personale medico intervenuto sulla via Tiberina non ha potuto fare nulla per salvare la vita di Luciano Papi, morto praticamente sul colpo. Ferite le due persone che si trovavano sulla Panda con lui, trasportate in codice rosso dalle ambulanze all’ospedale Sant’Andrea e al policlinico universitario Agostino Gemelli. In ospedale anche un uomo e una donna che si trovavano a bordo della Kia rimasta coinvolta nella carambola, trasportate entrambe al nosocomio di Grottarossa. Illeso il conducente della Smart, ad avere la peggio è stata la 39enne alla guida della Bmw X3, rimasta gravemente ferita e trasportata d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo.