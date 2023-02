Incidente in A1, un’auto esce fuori strada e prende fuoco: paura per il conducente

Un incidente spaventoso, accaduto nell’ultima ora di oggi, lunedì 27 febbraio 2023, sull’autostrada A1, e che ha portato la vettura coinvolta nel sinistro a finire direttamente fuori strada e a prendere fuoco.

Incidente in A1: auto avvolta dalle fiamme

Le cause che hanno portato all’incidente e la dinamica stessa sono ancora al vaglio degli operatori sul posto e delle forze dell’ordine, prontamente intervenute. Si tratta di un sinistro che ha avuto un risvolto molto inquietante, e poiché si è verificato proprio nell’ultima ora di oggi, le informazioni in merito sono ancora molto frammentarie e sconnesse. Per il momento, la necessità era portare in salvo la persona all’interno del veicolo coinvolto, per la quale si è temuto il peggio, dal momento che l’auto, oltre ad andare fuori strada, è stata anche avvolta interamente dalle fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le operazioni

La segnalazione presso la centrale dei Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 11.45 di oggi, lunedì 27 febbraio 2023, e così la Squadra VVF 16/A del distaccamento di Colleferro si è immediatamente diretta verso il luogo segnalato, provvista di autobotte e tutta la strumentista necessaria per poter intervenire al meglio. La chiamata parlava di un incidente stradale dai risvolti molto pericolosi. Il luogo della segnalazione è in piena autostrada A1, a circa 1km prima dello svincolo per la diramazione Roma Sud. Qui, quando gli operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno assistito all’epilogo di quello che era stato, poco prima, un incidente che ha coinvolto un’auto, la quale era avvolta completamente dalle fiamme dopo essere uscita di strada.

Le condizioni del conducente

Le prime preoccupazioni degli operatori sono state, ovviamente, per la persona presente nella carrozzeria. Per fortuna, e grazie anche al loro intervento, nulla di grave per il soggetto, rimasto lievemente ferito durante la dinamica. Subito dopo, poi, è stato affidato alle cure del personale sanitario, anch’esso prontamente intervenuto sul posto per gli eventuali feriti. La strada è stata parzialmente interdetta al traffico veicolare per permettere le operazioni di spegnimento. Al momento, le cause e le dinamiche del sinistro sono ancora da delucidare. Rilievi in corso.