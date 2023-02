Contromano a tutta velocità sulla Roma-Fiumicino: follia all’alba (VIDEO)

Cantieri aperti, incidenti spesso gravi, traffico paralizzato e anche auto contromano. Tutto questo, purtroppo, succede sulle strade della Capitale. Che sia il GRA, una delle arterie principali interamente gestita dall’Anas, o la Roma-Fiumicino. Sul GRA, quasi all’ordine del giorno, si contano incidenti, feriti, a volte anche sinistri dal tragico epilogo: per distrazioni, per un terribile scherzo del destino. E lo stesso anche sulla Roma Fiumicino. A tutto questo, poi, si deve aggiungere anche chi decide di imboccare la strada contromano. E di percorrerla a folle velocità. Proprio come è successo ieri mattina all’alba, poco dopo le 5 e all’altezza dell’uscita per Roma centro, via della Magliana, Trastevere.

Con il monopattino (contromano) sulla Pontina: ecco il video

Sulla Roma-Fiumicino contromano

La pioggia, il buio, la strada quasi libera e quell’auto, contromano, che ‘sbuca’ all’improvviso. A riprendere la terribile scena una dash cam, di quelle che si posizionano sulle vetture: all’interno della macchina un ragazzo che sta percorrendo la Roma Fiumicino in direzione Roma Eur/Ostiense. Tutto sembra tranquillo fino a quando, improvvisamente, spuntano dei fari nella direzione opposta e arriva a folle velocità un’altra vettura. Contromano. Il conducente dell’auto, quello che percorreva la strada nel senso di marcia corretto, ha avuto la prontezza di sterzare, di evitare quel veicolo. Fortunatamente sull’altra corsia non c’era nessuno, altrimenti avrebbe potuto provocare un incidente. Di quelli a catena. Il video poi si interrompe: lo spavento, la decisione di accostare per riprendersi. Non si sa per quanto tempo ancora l’automobilista abbia viaggiato contromano. E se qualcuno lo abbia avvertito di quello che stava facendo. E ancora, se siano state allertate o meno le forze dell’ordine.

Non è la prima volta che succede, dal GRA all’Aurelia

Non è, purtroppo, la prima volta che succede perché spesso le strade vengono imboccate contromano. Proprio come è successo due anni fa sul GRA quando lungo la via Prenestina, all’altezza del Raccordo in carreggiata esterna, in direzione A1, un’auto, una BMW serie 1, ha imboccato la rampa di immissione contromano. E si è schiantata contro uno scooter che proveniva dal senso opposto, quello giusto, di marcia. In quel caso il centauro, un 46enne, è rimasto ferito in maniera gravissima. E non solo GRA. Ad aprile dello scorso anno un’auto ha percorso la carreggiata sbagliata sull’Aurelia, a tutta velocità. Un automobilista, nella carreggiata giusta, se ne era accorto e lo aveva ripreso. Proprio come è successo ieri mattina sulla Roma Fiumicino, dove per poco non si è sfiorata la tragedia.

(Foto e video di Welcome To Favelas)