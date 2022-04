Contromano sull’Aurelia: a folle velocità sfiorando l’incidente (VIDEO)

È una scena che a prima vista – se non si conosce la strada – potrebbe sembrare normale. Ma la Statale è l’Aurelia, strada a doppia corsia separata da uno spartitraffico. Un’auto percorre la carreggiata sbagliata. Va a tutta velocità. Un automobilista, nella carreggiata giusta, se ne accorge e lo riprende. È la sera di sabato 16 aprile. Il video, girato appena fuori Roma, va immediatamente su una delle pagine più dissacranti del web, “Welcome to Favelas”.

Percorre via Aurelia contromano: incidente sfiorato

La velocità è sostenuta per entrambi i veicoli: la strada lo permette. Almeno per chi è nella corsia giusta. Meno per chi viaggia contromano. Ad un tratto si vedono spuntare dei fari nella direzione opposta. L’auto in arrivo, che viaggia sulla corsia di sorpasso, si butta su quella di marcia normale e riesce a evitare la macchina contromano. Il video si interrompe. Non si sa per quanto tempo ancora l’automobilista abbia viaggiato contromano. E se qualcuno lo abbia avvertito di quello che stava facendo. E ancora, se siano state allertate le forze dell’ordine.

Un’altra ipotesi è stata avanzata dagli utenti. “Ancora?”, hanno commentato. “Sta diventando una moda. Non si tratta solo di errori, ma di scommesse che vengono fatte. Percorrere un tratto di strada contromano a velocità sostenuta”. Se davvero fosse così, saremmo davvero alla follia più totale. Mettere a rischio la propria vita, ma sopratutto quella degli altri, per una scommessa, è da criminali.

