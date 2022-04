Dramma la notte di Pasqua: scontro auto-moto, morto centauro 29enne

Ancora sangue sulle strade del Lazio. Un terribile sinistro è infatti avvenuto nella notte di Pasqua, al km 108 della Pontina, nelle vicinanze di Terracina. A perdere la vita un ragazzo 29enne. Alessandro Quatrini, questo il suo nome, era originario di Frosinone.

Terribile scontro sulla Pontina nella notte di Pasqua: morto 29enne

Fatale per il giovane in sella alla propria moto, lo scontro con un’auto che arrivava nel senso opposto. A seguito del violentissimo impatto la moto del giovane si è spezzata in due e lui è sbalzato dall’abitacolo per diversi metri, ricadendo poi altrettanto violentemente sull’asfalto.

Lievemente ferito il conducente dell’auto

Invece l’uomo alla guida dell’auto, una Fiat Idea, di origini finlandesi e il suo passeggero hanno riportato solo lievi ferite. Attualmente la dinamica dell’incidente è al vaglio dalla Polizia Stradale che dovrà determinare le responsabilità di quanto accaduto.