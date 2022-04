Pontina, tremendo incidente: morto un centauro

Terribile incidente nella tarda serata di oggi, 16 aprile, sulla SS 148 Pontina, dove un centauro è morto all’altezza del chilometro 108. Il sinistro è avvenuto nel territorio comunale di Terracina.

Incidente mortale sulla Pontina

L’incidente tra un’auto e una moto non ha lasciato scampo al motociclista. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi del personale sanitario del 118 e dei tentativi di salvargli la vita, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Formia per i rilievi. Saranno loro a dover ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire cause e responsabilità di quanto avvenuto.

Questo pomeriggio alle ore 18:20 un altro incidente sulla Pontina aveva visto coinvolta una moto di grossa cilindrata. Era accaduto all’altezza del chilometro 12,500 in direzione Roma. Una ragazza era rimasta ferita in maniera grave, ma non in pericolo di vita.

Un altro incidente mortale a poca distanza due settimane fa

Il 3 aprile un altro gravissimo incidente era avvenuto a tre chilometri di distanza. Il bilancio era stato di un morto e un ferito gravissimo. A scontrarsi una Lancia Y e una Nissan Qashqai. Il conducente della Lancia Y, un 53enne, era morto sul colpo, mentre il 34enne alla guida della Nissan era stato portato in ospedale in codice rosso.