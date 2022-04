Pontina, terribile incidente: morto 53enne, ferito gravemente un 34enne

Tremendo incidente nella mattina di oggi, 3 aprile, sulla SS 148 Pontina al chilometro 97.800 in località Terracina, all’altezza dello svincolo per San Vito. Due auto, una Lancia Y e una Nissan Qashqai, si sono scontrate frontalmente in maniera violentissima.

Incidente mortale pontina: perde la vita un 53enne

Lo scontro, avvenuto attorno alle 5:00 di questa mattina, non ha lasciato scampo al conducente della Lancia Y. L’impatto è stato terribile: le due auto si sono scontrate frontalmente nel tratto senza spartitraffico. Il conducente della Nissan Qashqai, invece, è rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con il medico di guardia. I vigili del fuoco hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle auto. Purtroppo il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente della Lancia Y. L’altro conducente, invece, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

(foto di repertorio)

