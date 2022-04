Lavori sulla via Pontina, chiuse le corsie di sorpasso: ecco dove, gli orari e quando finiscono

Continuano senza sosta i lavori sulla via Pontina, una delle arterie principali del Lazio per raggiungere la Capitale e il suo litorale. L’obiettivo è quello di sostituire lo spartitraffico centrale, quindi resteranno chiuse ancora per diverse settimane le corsie di sorpasso, in entrambi i sensi di marcia, in orario diurno e notturno. Senza alcuna distinzione.

Cambio dello spartitraffico sulla Pontina

Come fa sapere Anas, sono state già eliminate le vecchie barriere, quelle comprese nel tratto tra il km 17,670 (Castel di Decima – Castel Porziano) e il 14,055 (Tor de cenci – Spinaceto sud). Ora, nei prossimi giorni, verranno installate le nuove barriere in calcestruzzo di ultima generazione, progettate e brevettate da Anas, denominate NDBA (National Dynamic Barrier Anas).

Un investimento di oltre 5 milioni di euro

Questi lavori riguardano il tratto compreso tra il km 10,550 (Viale dell’Oceano Pacifico) e il km 24 (Castel Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro. L’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza sulla strada, che da molti viene definita da ‘incubo’. Tra incidenti, disagi continui e traffico spezzo paralizzato.

Quando finiscono i lavori: la data

Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di maggio: la piena transitabilità delle carreggiate è prevista già per il ponte del 2 giugno.

Formula E e la chiusura della Pontina

Incidenti, auto incolonnante e, come se non bastassero i cantieri, presto sulla Pontina ci saranno altri disagi. Questa volta legati alla Formula E, un evento molto atteso che si terrà nel quartiere Eur della Capitale il 9 e il 10 aprile. Per l’occasione, per allestire il circuito, saranno necessarie delle limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “Pontina” (uscita 26) del Grande Raccordo Anulare. Come fa sapere Anas, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro/EUR, in entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 8 aprile. Saranno, invece, regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. Come ‘percorsi alternativi’, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: “Laurentina” (25) e “Via del Mare/Ostiense” (28).

(Foto in evidenza di Vincenzo D.V Gruppo I Pendolari della Pontina)