Formula E a Roma, chiude lo svincolo Pontina del GRA: come cambia la viabilità, orari e chiusura delle strade

Quasi tutto pronto per la Formula E un evento molto atteso dai ‘fan’. Forse un po’ ‘meno’ dai pendolari e dagli automobilisti perché tra allestimento, montaggio e gara vera e propria, il quartiere Eur della Capitale sarà interessato da un vero e proprio cambio della viabilità. Dalle strade chiuse ai divieti di sosta in zona.

Pontina e Formula E: la chiusura venerdì 8 aprile 2022

Per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di “Formula E”, che si svolgerà sulle strade del quartiere EUR di Roma il 9 e il 10 aprile, saranno necessarie delle limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “Pontina” (uscita 26) del Grande Raccordo Anulare. Come fa sapere Anas, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro/EUR, in entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 8 aprile. Saranno, invece, regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. Come ‘percorsi alternativi’, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: “Laurentina” (25) e “Via del Mare/Ostiense” (28).

Via Colombo e le altre strade chiuse: ecco da quando

Come ha spiegato Roma Mobilità, nei giorni precedenti e successivi alla gara, il quartiere sarà interessato da un programma di lavorazioni per l’allestimento e lo smontaggio del circuito. Dal 22 marzo al 7 aprile sono previste le attività di allestimento del circuito con conseguenti modifiche alla viabilità, riduzione della sosta e deviazioni per alcune linee bus di zona. Dal 24 marzo al 7 aprile, inoltre, chiuderà piazza dell’Industria. Nel dettaglio:

La notte del 4 aprile (dalle 20:30 fino alle 5:30 del 5 aprile) sarà chiusa via Cristoforo Colombo tra piazzale G. Marconi e via della Civiltà del Lavoro (in direzione GRA). Ma non solo. Ci sarà la chiusura della carreggiata centrale all’altezza della Laurentina e il traffico verrà deviato sulla corsia laterale verso via del Pattinaggio. Resterà regolare il traffico in direzione opposta.

(dalle 20:30 fino alle 5:30 del 5 aprile) sarà tra piazzale G. Marconi e via della Civiltà del Lavoro (in direzione GRA). Ma non solo. Ci sarà la chiusura della carreggiata centrale all’altezza della Laurentina e il traffico verrà deviato sulla corsia laterale verso via del Pattinaggio. Resterà regolare il traffico in direzione opposta. Dalle 20.30 di giovedì 7 aprile fino alle 5.30 della mattina dell’11 aprile sarà chiusa via Cristoforo Colombo nelle due direzioni: tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa. Inoltre, sarà vietato il transito all’interno dell’anello verde e, il sabato e la domenica, sarà vietato l’accesso pedonale all’interno dell’anello azzurro (tranne per gli autorizzati).

Il percorso degli autobus

Anche i bus dovranno deviare il percorso di sempre per via della Formula E, un evento sportivo di rilievo internazionale. Le linee notturne nMB ed nME, come riporta Roma Mobilità, devieranno su Via Cristoforo Colombo dalla notte del 30 marzo al mattino del 5 aprile e dalla notte dell’ 11 aprile al mattino del 13 aprile. E ancora, il capolinea Agricoltura verrà trasferito a piazza Sturzo dalla mattina del 3 aprile alla notte dell’ 11 Aprile (il capolinea di Agricoltura verrà riattivato la mattina del 12 aprile). Il capolinea del 788 verrà, invece, trasferito alla stazione EUR Magliana (Metro B).