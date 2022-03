Formula E 2022 a Roma Eur, strade chiuse e bus deviati per gli allestimenti del circuito: date e orari

Torna la Formula E a Roma, nel quartiere Eur, e presto i riflettori saranno puntati su quel campionato mondiale, che prevede anche gare delle monoposto elettriche e che, dopo la pausa dovuta al Covid, vede il ritorno in presenza dei tifosi. Un evento importante per la Capitale, una bella vetrina per la città, con ‘conseguenze’ che inevitabilmente si ripercuoteranno sui cittadini. O meglio, sulla circolazione, con strade chiuse e bus deviati ancora prima dell’inizio della gara perché bisogna allestire il percorso e farsi trovare preparati.

Quando inizia la Formula E a Roma

La Formula E è in programma il 9 e il 10 aprile prossimo. Si tratta, come già anticipato, di un evento sportivo di rilievo internazionale, con la quarta e quinta tappa dell’ottava stagione del campionato 2021/2022. Il tracciato del circuito automobilistico è stato disegnato sulle strade dell’Eur e questo sarà il quartiere centrale della gara.

L’allestimento e le strade chiuse

Come fa sapere Roma Mobilità, nei giorni precedenti e successivi alla gara, il quartiere sarà interessato da un programma di lavorazioni per l’allestimento e il disallestimento del circuito, che si svolgeranno principalmente in orario notturno e comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e della sosta. In particolar modo, Dal 22 marzo al 7 aprile sono previste le attività di allestimento del circuito con conseguenti modifiche alla viabilità, riduzione della sosta e deviazioni per alcune linee bus di zona. Dal 24 marzo al 7 aprile, inoltre, chiuderà piazza dell’Industria.

Chiude via Cristoforo Colombo

Ma vediamo nel dettaglio come cambia la viabilità. La notte del 4 aprile (dalle 20:30 fino alle 5:30 del 5 aprile) sarà chiusa via Cristoforo Colombo tra piazzale G. Marconi e via della Civiltà del Lavoro (in direzione GRA). Ma non solo. Ci sarà la chiusura della carreggiata centrale all’altezza della Laurentina e il traffico verrà deviato sulla corsia laterale verso via del Pattinaggio. Resterà regolare il traffico in direzione opposta.

Dalle 20.30 di giovedì 7 aprile fino alle 5.30 della mattina dell’11 aprile sarà chiusa via Cristoforo Colombo nelle due direzioni: tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa. Inoltre, sarà vietato il transito all’interno dell’anello verde e, il sabato e la domenica, sarà vietato l’accesso pedonale all’interno dell’anello azzurro (tranne per gli autorizzati).

Disagi (anche) sulla Pontina

La Formula E creerà non pochi disagi anche sulla via Pontina, una delle arterie principali per raggiungere la Capitale. Così gli automobilisti che già normalmente, e purtroppo, devono fare i conti con incidenti e traffico, ora si troveranno ‘faccia a faccia’ con delle chiusure dell’uscita Pontina del GRA, ma solo delle rampe in direzione Eur e nella giornata di venerdì 8 aprile. Questo accadrà dalle prime ore della mattina fino alle 12, o comunque quando sarà cessata l’esigenza.

Linee bus deviati: tutti gli orari e i percorsi per la Formula E

Strade chiuse, divieti di sosta, ma anche bus che dovranno deviare i loro percorsi. Le linee notturne nMB ed nME, come riporta Roma Mobilità, devieranno su Via C.Colombo dalla notte del 30 marzo al mattino del 5 aprile e dalla notte dell’ 11 aprile al mattino del 13 aprile. E ancora, il capolinea Agricoltura verrà trasferito a piazza Sturzo dalla mattina del 3 aprile alla notte dell’ 11 Aprile (il capolinea di Agricoltura verrà riattivato la mattina del 12 aprile). Il capolinea del 788 verrà, invece, trasferito alla stazione EUR Magliana (Metro B).

Modifiche anche sul servizio scolastico. La Linea 73 verrà deviata dal 24 marzo al 16 aprile su Europa – Beethoven – Ciro il Grande (dal 3 all’11 aprile anche limitata al capolinea di piazza Luigi Sturzo), mentre per la Linea 709 l’8 aprile le sole corse prolungate scolastiche saranno limitate a piazza Sturzo e non arriveranno quindi presso l’Istituto Massimo.