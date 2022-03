Maxi tamponamento sulla Pontina: traffico in tilt (FOTO)

La pioggia, l’allerta meteo su tutto il Lazio e, come “ciliegina sulla torta”, anche un maxi incidente sulla Pontina, una delle arterie principali per raggiungere la Capitale, da molti considerata una strada da incubo. Tra disagi, lavori in corso, incidenti e auto incolonnate. Proprio come sta accadendo in questi minuti, in direzione Roma, dove si è verificato un tamponamento a catena.

Carambola sulla Pontina

Nel maxi tamponamento sembrerebbero essere rimasti coinvolti più tir e diverse auto. È successo tra Castel Romano e Castel Di Decima, in direzione Roma. Proprio nello stesso punto in cui, poche ore fa, gli operai erano al lavoro, all’altezza di Spinaceto: qui, infatti, si era verificato un restringimento di carreggiata, con la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni. E, inevitabilmente, il traffico era in tilt. Proprio come lo è adesso per via della maxi carambola.

Attualmente, non si conoscono le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte, mentre quello che è certo è che si prevedono code di oltre 10 km in direzione Roma. La strada verso Roma, nel tratto interessato dalla carambola, resta chiusa.

Il parto sulla Pontina

Una strada da dimenticare, quello sicuramente. Ma non per papà Daniele e mamma Isabella, loro che pochi giorni fa sono diventati genitori in un modo un po’ particolare del piccolo Alessandro. Lui aveva fretta di nascere, non poteva aspettare, quindi Daniele si è visto costretto ad accostare l’auto sulla Pontina e ad assistere la moglie, che ha dato così alla luce il figlio. Insomma, una storia meravigliosa che, almeno per una volta, ha visto la Pontina fare da sfondo a qualcosa di bello.