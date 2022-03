Pontina, si ferma con l’auto…e partorisce: benvenuto Alessandro

Non solo incidenti, disagi e traffico paralizzato. Per una volta, almeno per una, la Pontina, una delle arterie principali per raggiungere la Capitale, ha fatto da sfondo a una storia a lieto fine. Perché è qui che il piccolo Alessandro è venuto al mondo, nell’auto dei suoi genitori che si trovavano proprio sulla SS148.

Viene al mondo sulla Pontina

Alessandro aveva fretta di nascere e ha costretto il papà Daniele, che immaginava di diventare padre nel confort di un ospedale, a fermare l’auto sulla Pontina. Qui ha accostato e ha assistito Isabella, mentre partoriva, mentre dava alla luce il piccolo. Cosa che mai avrebbe immaginato potesse accadere proprio lì, nel bel mezzo della strada.

Il parto e la corsa in ospedale

Ma, fortunatamente, non erano soli: due poliziotti del Commissariato Spinaceto, che stavano controllando il territorio ed erano di pattuglia in quel momento, si sono avvicinati e si sono assicurati che il parto avvenisse in sicurezza. Poi, quando Alessandro è venuto alla luce, gli agenti hanno accompagnato la famiglia in ospedale a sirene spiegate. Una storia meravigliosa, una nuova vita nata in un modo un po’ particolare. Ma almeno ora la Pontina non è solo da ricordare come una strada da incubo.

La redazione si stringe agli auguri della Questura di Roma: benvenuto Alessandro!