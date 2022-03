Allerta meteo a Roma e nel Lazio da mercoledì 30 marzo 2022: le previsioni di domani e le zone più colpite

La primavera solo su carta perché, almeno per il momento, il meteo sembra dire il contrario. E le previsioni di questi giorni ne sono la dimostrazione: per le belle giornate, a quanto pare, bisogna ancora aspettare. Le passeggiate al mare e il sole sembrano un ‘miraggio’ perché ora ci toccherà riaprire gli ombrelli e fare i conti con i temporali e con le temperature in calo.

Temporali nel Lazio mercoledì 30 marzo 2022

Il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha pensato bene di emettere un’allerta meteo perché dal mattino di domani, mercoledì 30 marzo, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e costieri. I fenomeni, si legge nel bollettino, saranno accompagnati da rovesci di forte intensiva, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, proprio per non farsi mancare nulla. È allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone del territorio: bacini costieri nord, bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, bacini di Roma, Aniene, bacini costieri sud e bacino del Liri.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio domani

Nella giornata di domani a Roma, ci sarà un’ instabilità diffusa nelle ore mattutine e pomeridiane con precipitazioni sparse; in serata, invece, il tempo si manterrà instabile con piogge e temporali su tutto il territorio. Temperature comprese tra +10°C e +15°C. Nel resto del Lazio il tempo sarà instabile con piogge diffuse nelle ore diurne sulle coste e sui settori interni della regione, locali temporali su Viterbese e Frusinate; in serata e nottata ancora piogge e temporali su tutti i settori.

Che tempo farà a Pasqua in Italia?

Ma se domani nel Lazio è allerta gialla, sono in tanti a chiedersi che tempo farà a Pasqua, con la speranza di poter godere delle belle giornate. Prendendo in considerazione i modelli del centro metereologico europeo ECMWF, possiamo vedere che nelle settimane di Pasqua e Pasquetta i valori della pressione atmosferica aumenteranno. Sono previste anomalie positive di pressione e di geopotenziale che riguarderanno in particolar modo l’Europa occidentale e l’Italia. Quindi per le festività pasquali il tempo si dovrebbe presentare stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia. Fanno però eccezione le regioni meridionali e il versante adriatico, che potrebbero essere colpiti da qualche infiltrazione fredda proveniente dai Balcani.