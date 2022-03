Terracina, muore fulminato dall’alta tensione: forse stava rubando il rame dalla ferrovia

Tragedia a Terracina, dove un uomo nella sera di oggi, 22 marzo, è morto fulminato dall’alta tensione. E’ successo lungo la ferrovia nel tratto tra Terracina e Fossanova. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo stesse rubando del rame nei pressi della vecchia ferrovia a La Fiora quando è accaduta la disgrazia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Terracina e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118.

L’uomo non è stato ancora identificato. Il suo corpo è stato trovato sui fili dell’alta tensione e le operazioni per il recupero della salma sono particolarmente difficili. E’ infatti necessario intervenire in sicurezza per evitare che gli operatori corrano rischi. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo in Procura.