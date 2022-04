Dalila Lazzaro, come è morto il figlio Christian: età, incidente

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Dalila Lazzaro, ex modella e attrice, che si racconterà a cuore aperto.

Dalila Lazzaro e il figlio Christian

Dalila Lazzaro, famosa modella, attrice e scrittrice, a soli 16 anni ha messo al mondo Christian. L’unico figlio, il grande amore della sua vita che, purtroppo, ha perso troppo presto. Il ragazzo, infatti, è morto in un terribile incidente stradale, che non gli ha lasciato scampo. Tra rabbia, dolore e sgomento. Un lutto ‘innaturale’, una perdita atroce.

L’incidente

Nel 1991 il figlio Christian è morto, a soli 22 anni, vittima di un incidente stradale. Un lutto, una tragedia che l’ha messa a dura prova. Negli anni successivi, infatti, l’attrice è stata soggetta a una forma di dolore fisico cronico, poi in seguito a un incidente motociclistico provocato da una buca a Roma, si è fratturata l’atlante, la prima vertebra del collo. Questo l’ha costretta a rimanere immobile nel letto, distesa e convalescente per molto tempo. Incidente che, tra l’altro, ha causato una lunga battuta d’arresto nella sua carriera come attrice.

Chi è Dalila Lazzaro

Dalila Di Lazzaro è nata a Udine il 29 gennaio del 1953 ed è una modella, attrice e scrittrice. Dalila ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane, tutto questo per mantenere il figlio Christian messo al mondo a 16 anni. Ha cominciato a lavorare come indossatrice, poi come stilista e nel 1986 è diventata testimonial per il Collirio Octilia nella pubblicità ‘Quando gli occhi parlano’. Poi è arrivato il debutto al cinema, i ruoli da femme fatale per la sua bellezza e l’esordio come scrittrice con un libro L’angelo della mia vita, Piccoli miracoli intorno a me dedicato a proprio all’adorato figlio Christian.